

Сегодня Европейский парламент примет резолюцию по Грузии

28.11.2024 10:18





28 ноября в Европейском парламенте будет принята важная резолюция, в которой речь будет идти о значении проведения повторных парламентских выборов в нашей стране – как уже отметили европейские парламентарии, указанная резолюция будет своеобразной красной линией, перейдя за которую, восстановление взаимоотношений «Грузинской мечты» и Евросоюза станет невозможным, - указанное заявление сделала председатель «Единства –Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, «вывести Грузию из международной изоляции могут только повторные парламентские выборы».



«Мы продолжаем встречи с европейскими депутатами. Вчера также у нас было много встреч с парламентариями, которые видят, что выборы 26 октября не отразили свободное волеизъявление грузинского народа. 28 ноября в Европейском парламенте будет принята важная резолюция, в которой речь будет идти о значении проведения повторных парламентских выборов в нашей стране. Также будет озвучен очередной призыв к грузинским властям, освободить из-под ареста Михаила Саакашвили, так как недопустимо, чтобы в стране, имеющей европейские устремления, были политзаключенные в лице экс-президента. Указанная резолюция, как уже отметили члены Европарламента, будет своеобразной красной линией, перейдя за которую, восстановление взаимоотношений „Грузинской мечты“ и Евросоюза станет невозможным. Это момент, когда вывести Грузию из международной изоляции мы можем только повторными парламентскими выборами», - заявила Бокучава.





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