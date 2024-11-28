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«Сильная Грузия» официально обратится к парламенту с требованием упразднения мандатов
28.11.2024 10:21
«Сильная Грузия» сегодня официально обратится в парламент Грузии по поводу оставления мандатов.
Как сообщает пресс-служба "Сильной Грузии", завтра, в 13:00, лидеры "Сильной Грузии": Анна Долидзе, Леван Цуцкиридзе, Ираклий Купрадзе, Кети Туразашвили и Саба Буадзе представят парламенту Грузии индивидуальные заявления политических лидеров об оставлении мандатов.
Напомним, что Центризбирком уже отменил регистрацию оставшихся кандидатов, представленных по партийным спискам «Коалиции за перемены», «Единства – Национального движения» и «Сильной Грузии».
«Коалиция за перемены» уже официально обратилась к парламенту Грузии по поводу оставления мандатов. В парламент пришли все 19 членов «Коалиции за перемены», имеющих мандаты и написали заявление индивидуально.
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