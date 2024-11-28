

«Сильная Грузия» официально обратится к парламенту с требованием упразднения мандатов

28.11.2024 10:21





«Сильная Грузия» сегодня официально обратится в парламент Грузии по поводу оставления мандатов.



Как сообщает пресс-служба "Сильной Грузии", завтра, в 13:00, лидеры "Сильной Грузии": Анна Долидзе, Леван Цуцкиридзе, Ираклий Купрадзе, Кети Туразашвили и Саба Буадзе представят парламенту Грузии индивидуальные заявления политических лидеров об оставлении мандатов.



Напомним, что Центризбирком уже отменил регистрацию оставшихся кандидатов, представленных по партийным спискам «Коалиции за перемены», «Единства – Национального движения» и «Сильной Грузии».



«Коалиция за перемены» уже официально обратилась к парламенту Грузии по поводу оставления мандатов. В парламент пришли все 19 членов «Коалиции за перемены», имеющих мандаты и написали заявление индивидуально.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





