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Президент Грузии поздравила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием
28.11.2024 11:06
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с избранием на второй срок.
«Поздравляю, президент фон дер Ляйен, с вашим новым мандатом.
Я верю, что вы продолжите защищать дело демократии, свободы и сильной Европы в Украине, Грузии и Молдове с тем же рвением, что и раньше», — написала Зурабишвили в соцсети X.
Напомним, что 27 ноября депутаты Европейского парламента утвердили новый состав Еврокомиссии, одобренный ранее Советом Европейского Союза. Урсулa фон дер Ляйен была окончательно утверждена в качестве нового члена ЕК.
Депутаты поддержали новый состав 370 голосами за, 282 голоса были отданы против. Обновленная Еврокомиссия официально приступит к работе в декабре.
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