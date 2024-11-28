

В «Грузинской мечте» пока не решили, лишат ли мандатов оппозиционеров

28.11.2024 11:21





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в правящей партии «Грузинская мечта» пока не решили, будут ли лишены мандатов оппозиционеры, подавшие соответствующие заявления в парламент.



«Мы пока не обсуждали этот вопрос. Поступило 20 заявлений, и на завтра (28 ноября — ред.) также анонсирован прием новых заявлений. Мы подождем. У нас есть определенное время, чтобы рассмотреть этот вопрос в течение двух недель. До этого, естественно, будет принято соответствующее решение. Будет ли оппозиция в парламенте или нет, это имеет абсолютно одинаковую, нулевую ценность.



Помните, в прошлом созыве парламента оппозиция вошла в законодательный орган, но это все равно не остановило попытки делегитимизации государственных институтов и усилия по усилению поляризации. Они одинаково использовали как улицу, так и зал заседаний», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».





Ранее члены «Коалиции за перемены» и лидер «Единого национального движения» Георгий Вашадзе отказались от мандатов. Окончательное решение по этому вопросу должны принять депутаты от «Грузинской мечты» на пленарном заседании. От мандатов из оппозиции пока не отказываются только представители партии Георгия Гахарии «За Грузию», однако они также не принимают участия в работе парламента.



Ираклий Кобахидзе также прокомментировал проект резолюции Европарламента, принятие которой запланировано на сегодня, 28 ноября.



«Это, если не ошибаюсь, уже пятая резолюция, принимаемая Европарламентом. Ни одна из предыдущих резолюций не имела никакой ценности ни для кого, включая Европейскую комиссию, Европейский совет и, конечно же, для нас.



Такие резолюции, которые являются абсолютно несправедливыми, не могут иметь никакой ценности. Более того, в этих резолюциях содержатся требования, например, направленные на обрушение экономики нашей страны.



Они прямо требуют введения санкций (против России — ред.), что привело бы к краху нашей экономики. Когда Европарламент выдвигает подобные требования, естественно, такие резолюции не имеют никакого значения», — отметил он.





Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Официально на них победила правящая «Грузинская мечта», получившая почти 54% голосов. Проходной барьер в 5% преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Легитимность парламента не признает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.





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