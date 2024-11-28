

Оппозиционные члены ЦИК проводят встречу в посольстве ЕС

28.11.2024 11:53





Оппозиционные члены ЦИК проводят встречу с заместителем руководителя отдела политики, информации и прессы Пьером Сальером и менеджером проекта Антонио Даль-Борго в посольстве ЕС. Как было отмечено, встреча проводится по инициативе представителей оппозиции.



Прежде чем войти на заседание, они заявили, что как оппозиционные члены ЦИК, они предоставят представителям посольства информацию о нарушениях, выявленных в ходе выборов.



«Сегодня у нас важная встреча с представителями посольства ЕС. Мы предоставим им информацию о нарушениях, выявленных в предвыборный период и в день выборов, которые в конечном итоге привели к фальсификации выборов властью и ЦИК. Это были самые несправедливые, непрозрачные выборы, и что самое главное, они не отражали волю грузинского народа», — заявил член «Единого национального движения» Давид Киртадзе.



Для справки, председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили заявил, что из-за инцидента 16 ноября Давид Киртадзе не сможет заниматься деятельностью в избирательной администрации в течение четырех лет.





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