

Депутат от «Грузинской мечты» предлагает начать процедуру отзыва посла Германии

28.11.2024 13:18





«У посла Германии немного путаются права и обязанности. Мне кажется, он запутался и потерялся в своих функциях», – заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа, отвечая на вопрос о высказывании посла Германии в Грузии Петера Фишера.



Ираклию Заркуа задали вопрос по поводу заявления посла Германии о том, что «экономическая ситуация в Грузии вскоре изменится, потому что процессы, происходящие в Украине, создали те факторы, которые способствовали росту экономики, однако это временно».



В ответ Заркуа отметил, что господин Фишер должен чётко осознавать свои права и обязанности.



«В таком тоне нельзя говорить с властями независимой страны. Тем более вам, кого назначили, – есть ли у вас легитимность или нет, я не знаю. То правительство, которое вас назначило, распалось, и вы позволяете себе полемизировать и делать политические заявления.



Что касается экономики, вы, кажется, упустили этот момент. Чтобы вы знали, ваши друзья из Восточной Европы опередили Грузию, например, в торговле вином с Россией. Посмотрите на Латвию и другие страны. Это ещё раз указывает на двойные стандарты. Если вы сторонник радикалов, оставьте это при себе, это не соответствует вашему мандату. Хочу обратиться к Министерству иностранных дел с просьбой обратить внимание на деятельность этого посла в Грузии и инициировать процедуру его отзыва, потому что он не соответствует мандату, с которым здесь находится. Я не думаю, что он сможет внести что-то положительное в отношения между немецким и грузинским народами. Напротив, мне кажется, он вредит. Не знаю, какое задание он выполняет. Фактически, это тот же Рот, Михаэль Рот — №2.



Хочу обратиться к этим Ротам, напомнив, что правительство, которое вас назначило, правительство Шольца, развалилось, коалиция распалась, и у вас нет легитимности говорить в таком тоне с правительством, избранным 54% голосов. Я ещё раз обращаюсь к Министерству иностранных дел и новому министру с просьбой рассмотреть вопрос о данном лице и его деятельности – посол Германии, который своими заявлениями и действиями не соответствует мандату», – заявил Ираклий Заркуа.







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