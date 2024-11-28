Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Даже если Зурабишвили помилует Саакашвили, он все равно останется в заключении


28.11.2024   14:05


По словам исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, даже если президент Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили, он все равно останется в заключении.

Как отмечает Кобахидзе, помилование Саакашвили не будет иметь «практического значения», поскольку против него возбуждены и другие дела.

«Помните, в том числе, 27 послов вынудили пойти к министру юстиции с демаршем. Желание определенных сил освободить Михаила Саакашвили было чрезвычайно сильным.

Саломе Зурабишвили сделала бы это раньше, если бы не одно обстоятельство — даже если его помилуют, Саакашвили все равно останется в предварительном заключении, кроме того, против него возбуждены и другие дела. Соответственно, помилование Саломе Зурабишвили Михаила Саакашвили не имеет практического значения. То есть, она не может освободить Михаила Саакашвили, исходя из того, что существует [решение] о помещении его в предварительное заключение и имеется множество обвинений, по которым продолжается расследование, поэтому практической нагрузки у этого помилования будет мало», — сказал Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна