

Кобахидзе: Даже если Зурабишвили помилует Саакашвили, он все равно останется в заключении

28.11.2024 14:05





По словам исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, даже если президент Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили, он все равно останется в заключении.



Как отмечает Кобахидзе, помилование Саакашвили не будет иметь «практического значения», поскольку против него возбуждены и другие дела.



«Помните, в том числе, 27 послов вынудили пойти к министру юстиции с демаршем. Желание определенных сил освободить Михаила Саакашвили было чрезвычайно сильным.



Саломе Зурабишвили сделала бы это раньше, если бы не одно обстоятельство — даже если его помилуют, Саакашвили все равно останется в предварительном заключении, кроме того, против него возбуждены и другие дела. Соответственно, помилование Саломе Зурабишвили Михаила Саакашвили не имеет практического значения. То есть, она не может освободить Михаила Саакашвили, исходя из того, что существует [решение] о помещении его в предварительное заключение и имеется множество обвинений, по которым продолжается расследование, поэтому практической нагрузки у этого помилования будет мало», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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