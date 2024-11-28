

Спикер парламента считает невыгодным вступление Грузии в ЕС на данном этапе

28.11.2024 14:23





Спикер грузинского парламента заявляет, что вступление в Евросоюз сегодня негативно скажется на экономике Грузии. «С одной стороны стоит интеграция с Евросоюзом, а с другой – дезинтеграция со многими странами», заявил в эфире телекомпании «Рустави 2» Шалва Папуашвили.



«Членство в объединении в том числе означает ограничение. Отказ от части суверенитета, отказ от экономической свободы… Если бы мы сегодня стали членом Евросоюза, знаете ли вы, сколько соглашений о свободной торговле нам пришлось бы отменить? Соглашений, которые мы подписали с Китаем и многими странами-членами СНГ. Нам придется все это отменить... Знаете, со сколькими странами нам придется отменить безвизовый режим? Поскольку мы будем частью Шенгенской зоны, а въезд в Грузию означает, что они въезжают в Шенгенскую зону, и тех, с кем у Евросоюза нет безвизового доступа, мы не сможем впустить в Грузию», – заявил Папуашвили.



При этом политик указывает, что возможное вступление в ЕС на данном этапе выгодно лишь Евросоюзу: «Пусть нас просят присоединиться к тому или иному объединению и ограничить себя».



Шалва Папуашвили также отметил, что вступление в Евросоюз сегодня могло бы «обрушить винный сектор», имея в виду введение санкций против России, что приведет к закрытию российского рынка для Грузии.



Напомним, что в ЕС заявили о фактической приостановке вступления Грузии. В «Грузинской мечте» же говорят, что страна все равно станет членом объединения к 2030 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





