

Источник: Европарламент не признает новый грузинский парламент и введет санкции против «Грузинской мечты» - СМИ

28.11.2024 14:44





По информации источника, накануне в Брюсселе прошли консультации о прошедших парламентских выборах в Грузии. Телекомпания Formula заявила, что получила проект документа.



По словам телекомпании, известно, что легитимность выборов в Грузии «серьезно подорвана», в связи с чем «международное сообщество не должно признавать их результаты».



Также, согласно этому документу, члены Европарламента требуют ввести санкции против некоторых высокопоставленных чиновников Грузии, «ответственных за фальсификацию выборов».



Помимо этого, в документе говорится о рисках, связанных с безвизовым режимом и сокращении контактов с грузинским правительством и парламентом, сообщает телеканал.





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