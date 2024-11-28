

Власть начала полномасштабные репрессии против людей, выходивших на акции протеста

28.11.2024 14:54





Вчера, 27 ноября, Тбилисский городской суд наложил штрафы на участников акций, проведенных с требованием провести повторные выборы, в общей сложности на сумму 9 500 лари ($3 466).



• Илия Сетури, Лука Берая, Нино Чилашвили, Давит Цинцабадзе и Кетеван Даудишвили были оштрафованы на 500 лари ($183) каждый.



МВД обвиняло их в нарушении закона о собрании и демонстрациях, что проявилось в искусственной блокировке дорог.



Судьи рассмотрели административные дела по поводу акций 10 и 17 ноября.



• Илия Глонти, сооснователь фб-группы "დაიტოვე"/"Daitove" и организатор протестного марша 10 ноября, на котором участники заблокировали набережные реки Мтквари, был оштрафован на 5 000 лари ($1 828).



• Вано Гомурашвили был оштрафован на 2 000 лари ($731) по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинению требованиям полиции во время акции 16 ноября, организованной для протеста против заседания ЦИК. В этот день ЦИК принял итоговый протокол выборов.



Рассмотрение административных дел в отношении участников акций 10 и 17 ноября продолжилось с утра сегодня, 28 ноября. Уже произошла потасовка в Тбилисском городском суде — член "Единства Национального движения" Лаша Парулава был выдворен из зала суда службой судебных приставов. Судья Звиад Цеквава оштрафовал его на 200 лари ($73).



Член оппозиции во время судебного процесса говорил о содержании той акции, за которую ему вменяют административное правонарушение. Политик также прямо заявил, что судья Цеквава исполняет политические заказы "Грузинской мечты". Именно это стало причиной его выдворения из зала суда. Теперь процесс продолжается без его участия.



Сегодня в суде рассматриваются дела еще 10 протестующих, которых также обвиняют в блокировке дороги.





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