

Грузия планируют восстановить территориальную целостность мирным путем - Кобахидзе

28.11.2024 15:02





Власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность республики мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению правительства.



"Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем. Конечно же, достижение этой цели зависит от глобальных тенденций, процессов в регионе. Мы очень надеемся, что <...> эта задача полностью будет решена" , - сказал Кобахидзе.





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