

Мы не уступим власть, пока не убедимся, что власть может сменена только лишь национальной силой - Мдинарадзе

28.11.2024 15:22





Мы не уступим власть, пока не убедимся, что нынешние грузинские власти могут быть сменены только лишь национальной силой, - указанное заявление в своем выступлении на пленарном заседании парламента Грузии сделал лидер фракции большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, "правящая партия "Грузинская мечта" будет праздновать победы и после 2028 года, пока в оппозиции не появятся национальные силы".



"К 2028 году и после этого, я убежден, что мы будем праздновать и будущие победы, пока в оппозиции не появятся национальные силы, но не такие, которые сегодня. Нет, мы не уступим власть, пока не убедимся, что нынешние грузинские власти могут быть сменены только лишь национальной силой. Я искренне счастлив, так как могу гордо заявить – с нашей правительственной программой и каждым нашим шагом, к 2030 году Грузия будет более всех готова к вступлению в Евросоюз. Соответственно, мы будем честны перед нашим народом, страной и, что самое главное, её европейским будущим. Затем очередь за европейцами, за бюрократией, которая будет действовать там к 2030 году. Мы не на год, не на два, не на пять не уступим того, уступка чего некоторым представляется принадлежностью к Европе. Это не так. Мы очень скоро, сложно, но все равно примем окончательное решение, согласно которому Грузия станет полноправным членом европейской семьи. Грузинский народ отпразднует это",- заявил Мдинарадзе.





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