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Кобахидзе: Резолюция Европарламента – это жалкая бумажка


28.11.2024   15:26


«Резолюция Европарламента — это жалкая бумажка, поэтому мы не можем серьезно оценивать этот документ», — заявил в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, резолюция Европарламента имеет цену соломы.

«То, что должно быть написано в резолюции Европарламента, даже не интересно, для нас это имеет цену соломы, как и предыдущие четыре резолюции имели такую же ценность. Это жалкая бумажка, поэтому мы не можем серьезно оценивать этот документ», — заявил премьер-министр.


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