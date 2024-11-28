

Кобахидзе: Резолюция Европарламента – это жалкая бумажка

28.11.2024 15:26





«Резолюция Европарламента — это жалкая бумажка, поэтому мы не можем серьезно оценивать этот документ», — заявил в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, резолюция Европарламента имеет цену соломы.



«То, что должно быть написано в резолюции Европарламента, даже не интересно, для нас это имеет цену соломы, как и предыдущие четыре резолюции имели такую же ценность. Это жалкая бумажка, поэтому мы не можем серьезно оценивать этот документ», — заявил премьер-министр.





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