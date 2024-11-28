

Кобахидзе: Если ЕС хочет «смены режима» и возвращения криминалов к власти, тогда посол Евросоюза должен это подтвердить

28.11.2024 15:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал журналистов задать представителям Евросоюза, в частности послу ЕС в Грузии, прямой вопрос о том, действительно ли целью ЕС является смена власти в стране («режим чейндж»).



Как отметил глава правительства, оппозиция прямо говорит, как будто задачей Евросоюза является «смена режима» в Грузии.



«Думаю, вам следует спросить представителей Евросоюза, является ли «смена режима» их задачей в этой стране. Думаю, было бы хорошо, если бы вы задали этот вопрос послу ЕС в Грузии. Этот вопрос связан с тем, что оппозиция прямо говорит о том, что задачей Евросоюза является «режим чейндж» в Грузии и возвращение к власти «националов», возвращение тех людей, которые пытали и убивали людей в этой стране, захватывали бизнес, захватывали телевидения и втянули эту страну в войну.



Если ЕС хочет «режим чейндж» (смены режима), а тем более, возвращения этих криминалов к власти, то посол ЕС должен это подтвердить. Было бы хорошо, если бы вы задали этот вопрос послу», — заявил премьер-министр.





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