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Кобахидзе: Выдворение посла Германии было бы большой честью, самый правильный статус - у Германии нет посла в Грузии
28.11.2024 15:58
«Выдворение посла Германии было бы большой честью, самый правильный статус — у Германии нет посла в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос относительно заявления посла Германии Петера Фишера.
Ираклия Кобахидзе спросили о заявлении посла Германии, согласно которому «экономическая ситуация в Грузии скоро изменится, потому что процессы, созданные в Украине, создали факторы, которые увеличили экономику, хотя это временно», а также поинтересовались позицией члена парламентского большинства Ираклия Заркуа о выдворении посла.
«Думаю, для посла Германии было бы большой честью быть выдворенным. Поэтому я не думаю, что нам следует принимать такое решение. Фактически сегодня у Германии нет посла в Грузии. Это самый правильный статус, который сегодня подходит т.н послу в Грузии», — заявил Кобахидзе.
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