

Кобахидзе: Евросоюзу тоже нужно показать, что они уважают наше достоинство и наш мирный путь

28.11.2024 16:00





«Нашим избирательным слоганом было: «Только с миром, достоинством и благополучием – в Европу» – и это является заголовком нашей правительственной программы. Наша цель – твёрдое сохранение мира для нашей страны», – заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на пленарном заседании парламента.



По его словам, достоинство является первостепенной и главной гарантией защиты национальных интересов.



«Наша цель – защищать интересы нашей страны с достоинством, в том числе добиться членства в Евросоюзе с достоинством, а также улучшить благополучие нашей страны. Достоинство – это первейшая и главная гарантия того, что мы будем защищать наши национальные интересы. Наша задача, как это следует из нашего слогана и правительственной программы, – движение к Евросоюзу. Этот путь будет сложным. У нас впереди примерно шесть лет. Наша цель, как уже было сказано, – членство в Евросоюзе к 2030 году. У ЕС есть свои условия, и мы должны учитывать их от начала до конца. Естественно, мы готовы принять все те условия, которые не противоречат национальным интересам нашей страны, и здесь проходит граница, связанная с достоинством. Евросоюз также должен доказать, что уважает наше достоинство.



Когда мы говорим о движении в Европу с миром, ЕС должен показать, что для него принципиально важно, чтобы мы двигались к нему с миром. Когда речь идёт о движении в Европу с достоинством, важно, чтобы ЕС защищал наши национальные интересы и традиционные ценности. Когда мы говорим о движении в Европу с благополучием, отдельные люди пытались ввести общество в заблуждение, представляя ситуацию так, будто сначала нужно стать членом ЕС, а затем только можно добиться благополучия. На самом деле всё наоборот: сначала нужно достичь определённого уровня благополучия, и только затем вас примут в ЕС. Здесь тоже ЕС должен показать, что экономическое развитие нашей страны и улучшение благосостояния населения являются для него ценными и принципиально важными», – отметил Ираклий Кобахидзе.





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