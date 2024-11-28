

Премьер Грузии: Кавелашвили лучше Зурабишвили на голову и даже на десять голов

28.11.2024 16:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил уровень интеллекта кандидата на пост президента от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили с действующим президентом Саломе Зурабишвили, таким образом прокомментировав тему отсутствия диплома у выдвинутого кандидата:



«Что касается Михаила Кавелашвили, то он не делал никаких антизападных заявлений. Как и каждый член нашей команды, он всегда поддерживал европейскую интеграцию Грузии, никогда не делал никаких антизападных заявлений.



Он критиковал конкретных бюрократов, политиков, структуры за несправедливые решения, что не является антизападным заявлением. Точно так же, когда нас критикуют, кто-то может назвать это антигрузинским заявлением, а это неправильно… Это не были антизападные заявления, это были здоровые критические заявления против несправедливости, которую мы все видели. Соответственно, Михаил Кавелашвили – исключительно достойный человек, если кто и любит свою родину, так это Михаил Кавелашвили.



Был вопрос об IQ, Михаил Кавелашвили лучше на голову и даже на десять голов, Саломе Зурабишвили, Маргвелашвили и некоторых других президентов по этому компоненту. Это мой ответ», — заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





