

Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты выборов в Грузии

28.11.2024 16:49





Европарламент принял резолюцию, которая не признает парламентские результаты Грузии и требует ввести санкции против лидеров «Грузинской мечты».



444 депутата Европарламента поддержали резолюцию, 72 проголосовали против.



Резолюция под названием «Усугубление кризиса демократии в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах», также звучит призыв ввести санкции против почётного председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.



«[Европейский парламент] призывает ЕС и его государства-члены ввели персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии, которые несут ответственность за отход от демократии, нарушения избирательных законов и стандартов и злоупотребление государственными институтами». К ним относятся премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили и бывший премьер-министр и олигарх Бидзина Иванишвили «за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии и за действия против конституционно заявленных интересов страны, включая усилия по восстановлению сферы влияния России на страну».



Кроме того, в проекте резолюции подчеркивается, что «уважение основных прав имеет жизненно важное значение для выполнения условий либерализации визового режима ЕС, и содержится призыв к Комиссии и Совету пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановки, если будет сочтено, что стандарты демократического правления и свобод ЕС не соблюдаются».



Также в проекте резолюции содержится требование немедленного освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили.



Как отмечается в проекте резолюции, Грузия как страна-кандидат на вступление в ЕС провела парламентские выборы, которые не соответствовали международным стандартам демократических выборов.



В проекте резолюции подчеркивается, что на выборах в очередной раз выявился демократический упадок страны, полную ответственность за который несет правящая партия.



Авторы проекта резолюции считают, что из-за масштабов нарушений легитимность выборов в Грузии серьезно подорвана и международное сообщество не должно признавать результаты выборов.



«Поскольку легитимность голосования серьезно подорвана масштабами нарушений, международное сообщество не должно признавать результаты выборов, — указано в документе. — Поэтому Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает провести их повторно в течение года, причем процесс должен проходить в улучшенной избирательной среде независимой и беспристрастной избирательной администрацией, под тщательным международным наблюдением, чтобы обеспечить действительно справедливый и прозрачный избирательный процесс».



Кроме того, проект резолюции поддерживает независимое, прозрачное международное расследование выборов и приветствует решение Европейской службы внешних действий (EEAS) направить техническую миссию в Грузию.



Как отмечается в проекте резолюции, правительство Грузии намеренно ведет страну к внутриполитическому кризису и международной изоляции от демократических партнеров Грузии.



Проект резолюции призывает ЕС строго ограничить официальные контакты на уровне ЕС с правительством и парламентом Грузии. В нем также подчеркивается, что «политика, проводимая «Грузинской мечтой», несовместима с евроатлантической интеграцией Грузии.



Кроме того, в документе звучит призыв провести всесторонний обзор и пересмотр политики ЕС в отношении Грузии.



Резолюция также призывает Еврокомиссию использовать замороженные 120 миллионов евро, первоначально предназначавшиеся правительству Грузии, для поддержки грузинского гражданского общества, особенно неправительственного сектора и независимых СМИ.





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