

Европарламент призвал президента Грузии к помилованию экс-президента Грузии

28.11.2024 17:07





Европарламент утвердил поправку к резолюции, в которой призвал президента Грузии к применению своего конституционного права и помилованию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



«[Европарламент] твердо повторяет свое срочное требование по незамедлительному освобождению из-под стражи по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили; подчеркиваем, что на грузинское правительство возложена полная и неоспоримая ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента страны Михаила Саакашвили, а также полная ответственность за любой вред, который может быть причинен последнему; мы в очередной раз призываем действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, применить свое конституционное право и помиловать Михаила Саакашвили», - говорится в резолюции.



Напомним, что сегодня Европейский парламент принял резолюции по Грузии, согласно который законодательный орган Европы призвал Европейскую комиссию к пересмотру безвизового режима для Грузии; а также потребовал введения санкций против Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Кахи Каладзе, Шалвы Папуашвили и Ираклия Гарибашвили, а также выступил с призывом о проведении повторных парламентских выборов в течение ближайшего года.



Резолюция принята 444 голосами против 72.





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