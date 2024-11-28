

Кандидат в главы МИД: Дипломат любой страны обязан уважать то государство, в котором он представлен

28.11.2024 17:13





Дипломат любой страны, находящийся в Грузии и представляющий интересы своей страны, обязан уважать то государство, в котором он представлен. Их деятельность должны быть направлена на углубление отношений между странами, а не на их подрыв, - указанное заявление, комментируя деятельность посла Германии в Грузии, сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её пояснению, когда речь идет о взаимоотношениях между партнерами, эти отношения должны основываться на взаимном уважении, дружественном отношении между странами.



„Когда мы говорим о стратегических партнерах, важно, чтобы отношения между ними были направлены на суть стратегических отношений, углубление двухсторонних отношений, а не на их подрыв.



Дипломат любой страны, находящийся в Грузии и представляющий интересы своей страны, обязан уважать то государство, в котором он представлен. Их деятельность должны быть направлена на углубление отношений между странами, а не на их подрыв. Прискорбно, когда от дипломатов, представленных в нашей стране, мы видим обратные действия, а не действия по содействию усилению взаимоотношений“, - отметила Бочоришвили.





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