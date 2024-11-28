

Парламент Грузии отменил дополнительные меры безопасности

28.11.2024 17:23





Парламент Грузии распространил заявление об отмене дополнительных мер безопасности.



«Желтый уровень безопасности во Дворце Парламента, который в соответствии с распоряжением Председателя Парламента от 04 сентября 2023 года N1/259/23 действовал с 25 ноября, отменен с 28 ноября с 14.00 часов. «, — говорится в заявлении парламента Грузии.



Кроме того, как отмечается в заявлении, больше не будет ограничений для представителей СМИ и посетителей мероприятий, проводимых в парламенте.





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