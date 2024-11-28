

«Сильная Грузия» обратилась в парламент с заявлениями об отказе от мандатов

28.11.2024 17:35





Оппозиционное объединение «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») обратилось в парламент с просьбой аннулировать их депутатские мандаты. По данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах 2024 года объединение получило 14 мандатов.



«Сегодня мы, члены парламентского списка «Сильной Грузии», официально разорвали все связи с нелегитимным парламентом и отдельными заявлениями сдали свои мандаты... Важно изолировать и делегитимизировать «Грузинскую мечту» всеми оппозиционными силами – повторяю всеми! Здесь нет исключения! Сейчас не время лениться! Мы теряем страну! Сейчас время единения и борьбы!» – заявляют в объединении.



Центризбирком ранее аннулировал избирательные списки «Сильной Грузии», «Единства-Национального движения» и «Коалиции за перемены». Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» пока не планирует аннулировать списки и отказываться от мандатов.



26 октября в Грузии прошли парламентские выборы - оппозиционные партии и президент Грузии считают результаты, представленные Центральной избирательной комиссией сфальсифицированными, не признают их и требуют проведения повторных выборов. Многие западные партнеры также заявляют о необходимости расследования нарушений на выборах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





