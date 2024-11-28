|
|
|
Бокучава: В резолюции Европарламента речь идет о необходимости проведения повторных парламентских выборов
28.11.2024 18:13
Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили, - об этом заявила председатель „Единства – Национального движения” Тина Бокучава.
По её словам, сегодня – время единства.
„Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к нынешним властям, в том числе и к Саломе Зурабишвили, о помиловании президента Михаила Саакашвили.
Сегодня – время единства всех политических акторов, которым дорого европейское будущее нашей страны. Когда Иванишвили заставляет страну терять не только европейское будущее, но и государственность, для всех, кому дорога европейская перспектива, мы должны взяться за руки и спасти страну и европейское будущее страны“, - заявила Бокучава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна