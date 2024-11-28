Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокучава: В резолюции Европарламента речь идет о необходимости проведения повторных парламентских выборов


28.11.2024   18:13


Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили, - об этом заявила председатель „Единства – Национального движения” Тина Бокучава.

По её словам, сегодня – время единства.

„Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к нынешним властям, в том числе и к Саломе Зурабишвили, о помиловании президента Михаила Саакашвили.

Сегодня – время единства всех политических акторов, которым дорого европейское будущее нашей страны. Когда Иванишвили заставляет страну терять не только европейское будущее, но и государственность, для всех, кому дорога европейская перспектива, мы должны взяться за руки и спасти страну и европейское будущее страны“, - заявила Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна