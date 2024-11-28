

Бокучава: В резолюции Европарламента речь идет о необходимости проведения повторных парламентских выборов

28.11.2024 18:13





Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили, - об этом заявила председатель „Единства – Национального движения” Тина Бокучава.



По её словам, сегодня – время единства.



„Европарламент принял резолюцию по Грузии, где речь идет о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения повторных выборов. Также в ней содержится призыв к нынешним властям, в том числе и к Саломе Зурабишвили, о помиловании президента Михаила Саакашвили.



Сегодня – время единства всех политических акторов, которым дорого европейское будущее нашей страны. Когда Иванишвили заставляет страну терять не только европейское будущее, но и государственность, для всех, кому дорога европейская перспектива, мы должны взяться за руки и спасти страну и европейское будущее страны“, - заявила Бокучава.





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