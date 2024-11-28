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Ника Гварамия: Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по Грузии


28.11.2024   18:50


По заявлению лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, после принятия Европейским парламентом резолюции по Грузии, предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом.

Об этом Ника Гварамия пишет в социальной сети «Фейсбук», называя при этом главные пункты из документа.

«Беспрецедентно жесткая резолюция принята 444 голосами.

Выделим главное: новые выборы при нейтральной администрации; расследование результатов выборов; санкции в отношении Иванишвили, Папуашвили, Кобахидзе, Гарибашвили, Каладзе и всех судей и должностных лиц, принявших участие в фальсификации выборов.

Это так, сейчас предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом»,- пишет Гварамия.


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