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Ника Гварамия: Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по Грузии
28.11.2024 18:50
По заявлению лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, после принятия Европейским парламентом резолюции по Грузии, предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом.
Об этом Ника Гварамия пишет в социальной сети «Фейсбук», называя при этом главные пункты из документа.
«Беспрецедентно жесткая резолюция принята 444 голосами.
Выделим главное: новые выборы при нейтральной администрации; расследование результатов выборов; санкции в отношении Иванишвили, Папуашвили, Кобахидзе, Гарибашвили, Каладзе и всех судей и должностных лиц, принявших участие в фальсификации выборов.
Это так, сейчас предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом»,- пишет Гварамия.
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