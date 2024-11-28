

Ника Гварамия: Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по Грузии

28.11.2024 18:50





По заявлению лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, после принятия Европейским парламентом резолюции по Грузии, предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом.



Об этом Ника Гварамия пишет в социальной сети «Фейсбук», называя при этом главные пункты из документа.



«Беспрецедентно жесткая резолюция принята 444 голосами.



Выделим главное: новые выборы при нейтральной администрации; расследование результатов выборов; санкции в отношении Иванишвили, Папуашвили, Кобахидзе, Гарибашвили, Каладзе и всех судей и должностных лиц, принявших участие в фальсификации выборов.



Это так, сейчас предстоит работа с исполнительной ветвью власти в Брюсселе для того, чтобы всё это было исполнено надлежащим образом»,- пишет Гварамия.





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