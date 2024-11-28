

Заявление Папуашвили является преступлением против конституционного строя - член «Гахария для Грузии»

28.11.2024 19:03





Вчерашний эфир председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили является преступлением против конституционного строя и основ безопасности страны – когда в стране будет восстановлен конституционный порядок и появится независимая система правосудия, обвинение этого человека в преступлении против государства будет неизбежным, - так член партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили прокомментировала заявление председателя парламента Грузии по вступлению в Евросоюз.



Указанное заявление Натия Мезвришвили опубликовала в социальной сети «Фейсбук».



«Полное интервью Шалвы Папуашвили в эфире телеканала „Рустави 2“ является преступлением против конституционного строя и основ безопасности страны. Тем более, сделанное нелегитимным председателем нелегитимно избранного парламента. Когда в стране будет восстановлен конституционный порядок и появится независимая система правосудия, обвинение этого человека в преступлении против государства будет неизбежным. Да, это будет справедливым правосудием, чтобы никто и никогда в этой стране не посмел делать такое же. Не будем забывать, что у нас совокупность преступлений»- пишет Натия Мезвришвили.





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