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Заявление Папуашвили является преступлением против конституционного строя - член «Гахария для Грузии»
28.11.2024 19:03
Вчерашний эфир председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили является преступлением против конституционного строя и основ безопасности страны – когда в стране будет восстановлен конституционный порядок и появится независимая система правосудия, обвинение этого человека в преступлении против государства будет неизбежным, - так член партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили прокомментировала заявление председателя парламента Грузии по вступлению в Евросоюз.
Указанное заявление Натия Мезвришвили опубликовала в социальной сети «Фейсбук».
«Полное интервью Шалвы Папуашвили в эфире телеканала „Рустави 2“ является преступлением против конституционного строя и основ безопасности страны. Тем более, сделанное нелегитимным председателем нелегитимно избранного парламента. Когда в стране будет восстановлен конституционный порядок и появится независимая система правосудия, обвинение этого человека в преступлении против государства будет неизбежным. Да, это будет справедливым правосудием, чтобы никто и никогда в этой стране не посмел делать такое же. Не будем забывать, что у нас совокупность преступлений»- пишет Натия Мезвришвили.
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