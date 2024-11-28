

Путин похвалил правительство «Грузинской мечты» за «мужество»

28.11.2024 19:12





Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что «удивлен мужеством», с которым правительство «Грузинской мечты» отстаивает свою позицию.



При этом он утверждал, что никакого влияния Москва на это не оказывала.



«Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения», – сказал Путин журналистам.



За последнее время правящая партия Грузии провела ряд законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии и заявили о пересмотре отношений с официальным Тбилиси. После парламентских выборов и утверждения нового правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня объявил, что Грузия на несколько лет сама приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.





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