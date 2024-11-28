

Гварамия: Мы ожидали Януковича, а получили во стократ хуже

28.11.2024 19:41





Мы ожидали Януковича, а получили во стократ хуже, - так один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия прокомментировал заявление «Грузинской мечты» о переносе вопроса об открытии переговоров с Евросоюзом до 2028 года.Как пишет в социальной сети Ника Гварамиия, Ираклий Кобаахидзе открыто и односторонне заявил об отказе от Евросоюза и НАТО.



«Мы ожидали Януковича, получили в стократ хуже Януковича.



Грузинская хунта, в лице Кобахидзе, открыто и односторонне заявила об отказе от Евросоюза и НАТО.



P.S. Когда 9 мая на параде русских будет стоять нелегитимный президент, надеюсь, всем станет всё ясно», - пишет Гварамия.





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