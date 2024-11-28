

Тина Бокучава: Что делаем мы? Либо мы боремся, либо сдаемся России - выбор за нами

28.11.2024 20:20





.«Русский кошмар под названием «Грузинская мечта» знал, что после тяжелейшей резолюции Европарламента приедет миссия ЕС, которая выявит, что 26 октября они провели российскую спецоперацию против грузинского народа», — написала в соцсети лидер «Единства — Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, именно поэтому «Грузинская мечта» опередила это решение и сама прервала процесс вступления в Евросоюз.



«Русский кошмар под названием «Грузинская мечта» знал, что после тяжелейшей резолюции Европарламента приедет миссия Евросоюза, которая выявит, что 26 октября они провели российскую спецоперацию против грузинского народа. Поэтому они опередили это решение и сами прервали процесс вступления в Европейский союз. Что делаем мы? Либо мы боремся, либо сдаемся России — выбор за нами», — написала Тина Бокучава.





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