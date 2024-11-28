

Гахария: Ни один человек, участвовавший в этом предательстве, не сможет избежать ответственности

28.11.2024 20:21





«Принятие ряда антиконституционных решений после фальсифицированных выборов «Мечта» увенчала официальным изменением западного курса страны», — написал в соцсети председатель партии «Гахария – за Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, ни один человек, участвовавший в этом предательстве, не сможет избежать ответственности за это тяжелейшее решение, противоречащее национальным интересам.



«Принятие ряда антиконституционных решений после фальсифицированных выборов «Мечта» увенчала официальным изменением западного курса страны, что озвучила языком нелегитимного премьер-министра Кобахидзе. Понятно, что за этим вероломным для интересов страны шагом стоит Бидзина Иванишвили, но каждый должен понимать, ни один человек, участвовавший в этом предательстве, не сможет избежать ответственности за это тяжелейшее решение, противоречащее национальным интересам», — написал Георгий Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





