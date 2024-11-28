

Роман Гоциридзе: Это — предательство страны

28.11.2024 20:27





Как заявил Бывший глава Нацбанка и депутат «Еврооптимистов» Гоциридзе, решение премьер-министра является нарушением Конституции, и он, вместе с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, «будет наказан».



Гоциридзе также подчеркнул, что без западной помощи Грузия окажется в катастрофическом положении.



«Это официальное оформление предательского заявления, сделанного Иванишвили во время избирательной кампании, правительством. Это — предательство страны. Фактически, они отказались от вступления в Европейский Союз.

Конституция обязывает грузинское правительство, в первую очередь, правительство, к вступлению в Европейский Союз. Конституция однозначно говорит, что правительство должно приложить все усилия для вступления в НАТО и ЕС. Если предпринимаются противоположные шаги, это — нарушение Конституции. Это прямое нарушение Конституции, за которое это правительство, во главе с Иракли Кобахидзе и Бидзиной Иванишвили, будет наказано. Вопрос в том, что против этих людей будет возбуждено уголовное преследование".



«Экономика Грузии, особенно ее финансы, в том числе лари, который стабилизировался благодаря резервам, полученным от МВФ, Всемирного банка и западных стран, а также благодаря инвестициям, главным образом западного происхождения, — все это будет разрушено. Инфраструктурные проекты, которые когда-либо строились в Грузии, тоже были осуществлены с помощью западной помощи и дешевых кредитов. С момента получения независимости Грузия ни одной минуты не обходилась без международной помощи. Без этой помощи и этих экономических ресурсов страну ждет катастрофическое положение. Если произойдет хоть малейший кризис, кто даст правительству хотя бы 1 доллар для поддержания курса или стабилизации лари? Орбан даст? Этот венгерский демон? Путин даст? Или Китай переведет деньги?».





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