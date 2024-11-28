

Хазарадзе: Начинается новое национально-освободительное движение

28.11.2024 20:58





Начинается новое национально-освободительное движение! Защитим нашу свободу и будущее! - об этом в социальной сети пишет лидер „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.



Указанное заявление Мамука Хазарадзе сделал после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по вопросу переговоров с Евросоюзом.



В частности, решением правящей команды, они не намерены поднимать вопрос о начале переговоров с Евросоюзом до 2028 года. По заявлению Кобахидзе, Грузия до конца 2028 года отказывается от любого бюджетного гранта со стороны Евросоюза.





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