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Хазарадзе: Начинается новое национально-освободительное движение
28.11.2024 20:58
Начинается новое национально-освободительное движение! Защитим нашу свободу и будущее! - об этом в социальной сети пишет лидер „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.
Указанное заявление Мамука Хазарадзе сделал после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по вопросу переговоров с Евросоюзом.
В частности, решением правящей команды, они не намерены поднимать вопрос о начале переговоров с Евросоюзом до 2028 года. По заявлению Кобахидзе, Грузия до конца 2028 года отказывается от любого бюджетного гранта со стороны Евросоюза.
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