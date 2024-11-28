

Мы должны сопротивляться всеми доступными нам средствами - Рати Амаглобели

28.11.2024 21:01





«Мы должны сопротивляться всеми доступными нам средствами. Сегодня начинается совершенно новая битва с российским режимом, и мы обязаны победить в этой битве», — заявил Рати Амаглобели возле офиса «Грузинской мечты».



Рати Амаглобели выступил с заявлением от имени неправительственных организаций.



«После заявления премьер-министра, избранного нелегитимным парламентом от 28 ноября, европейское будущее Грузии, европейская интеграция и исторический курс страны были окончательно отвергнуты. Это шаг против Конституции Грузии, который наносит серьезный ущерб независимости и суверенитету страны. Это решение представляет собой беспрецедентное предательство в Грузии, которое наносит непоправимый ущерб будущим поколениям и представляет крайнюю угрозу грузинской государственности. В доказательство этого Владимир Путин немедленно одобрил решение Ираклия Кобахидзе. Граждане Грузии не должны с этим мириться», — заявил он.



По словам Амаглобели, это — битва неповиновения.



«Я думаю, что очень скоро многие люди из нашего общества, из гражданского сектора соберутся и поставят цель создания национального фронта неповиновения и сопротивления», — заявил Рати Амаглобели.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в офисе «Грузинской мечты»: «Мы не будем ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года, отказываемся от гранта Евросоюза, продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но не позволим никому постоянно шантажировать нас».





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