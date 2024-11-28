

Йозвяк: Евросоюз уже давно приостановил возможность какого-либо прогресса Грузии в вопросе вступления в ЕС

28.11.2024 21:06





«Это всего лишь выпуск пара со стороны грузинского правительства», — пишет в соцсети редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



По его словам, Евросоюз уже давно приостановил возможность какого-либо прогресса в вопросе вступления в ЕС.



«Тем не менее, Грузия, скорее всего, останется страной-кандидатом. Единственная страна, у которой это право было аннулировано, — Исландия после того, как она попросила ЕС об этом в 2015 году, через шесть лет после подачи заявки на членство», — написал Йозвяк.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в офисе «Грузинской мечты»: «Мы не будем ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года, отказываемся от гранта Евросоюза, продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но не позволим никому постоянно шантажировать нас».





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