

Михаэль Рот: «Правящая партия разрушает будущее Грузии»

28.11.2024 21:34





«Происходит именно то, чего мы боялись: изоляция вместо Европы. Угнетение вместо свободы. Авторитаризм вместо демократии. Правящая партия разрушает будущее Грузии в самом сердце Европы»



— председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот прокомментировал объявление правительства Грузии о приостановке переговоров с ЕС.





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