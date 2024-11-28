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Михаэль Рот: «Правящая партия разрушает будущее Грузии»


28.11.2024   21:34


«Происходит именно то, чего мы боялись: изоляция вместо Европы. Угнетение вместо свободы. Авторитаризм вместо демократии. Правящая партия разрушает будущее Грузии в самом сердце Европы»

— председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот прокомментировал объявление правительства Грузии о приостановке переговоров с ЕС.


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