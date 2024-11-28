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Гражданское общество Грузии призвало Брюссель не слушать заявления Кобахидзе


28.11.2024   21:41


Представители гражданского общества призвали Евросоюз не принимать во внимание заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров о вступлении страны в ЕС.

Совместное заявление зачитано на стихийной протестной акции у офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси.

«Мы призываем Евросоюз не принимать во внимание заявление самопровозглашенного правительства, не обладающего легитимностью грузинского народа. Переговоры с Европейским Союзом должны начать грузинский народ и его демократически избранная власть», — заявили собравшиеся.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что Грузия сама отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Сегодняшнее заявление Кобахидзе участники акции расценивают как «окончательный отказ» от европейского будущего Грузии, а также «шаг против Конституции, наносящий серьезный ущерб независимости и суверенитету».

«Сегодня для каждого свободного гражданина наступил важный этап. Это испытание. Мы должны пройти это испытание и сохранить наш исторический выбор, нашу независимость, нашу государственность, человеческие ценности в Грузии, возможность быть людьми. Если мы потеряем нашу свободу, независимость и вверимся Путину и его приспешникам, нам будет трудно здесь оставаться. Это борьба неповиновения», — говорится в обращении.

В эти минуты протестная акция также проходит у парламента Грузии. Несогласные с решением правительства Грузии собираются в Зугдиди, Кутаиси и Батуми.


Источник: Новости - Грузия
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