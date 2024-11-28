

Гражданское общество Грузии призвало Брюссель не слушать заявления Кобахидзе

28.11.2024 21:41





Представители гражданского общества призвали Евросоюз не принимать во внимание заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров о вступлении страны в ЕС.



Совместное заявление зачитано на стихийной протестной акции у офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси.



«Мы призываем Евросоюз не принимать во внимание заявление самопровозглашенного правительства, не обладающего легитимностью грузинского народа. Переговоры с Европейским Союзом должны начать грузинский народ и его демократически избранная власть», — заявили собравшиеся.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что Грузия сама отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.



Сегодняшнее заявление Кобахидзе участники акции расценивают как «окончательный отказ» от европейского будущего Грузии, а также «шаг против Конституции, наносящий серьезный ущерб независимости и суверенитету».



«Сегодня для каждого свободного гражданина наступил важный этап. Это испытание. Мы должны пройти это испытание и сохранить наш исторический выбор, нашу независимость, нашу государственность, человеческие ценности в Грузии, возможность быть людьми. Если мы потеряем нашу свободу, независимость и вверимся Путину и его приспешникам, нам будет трудно здесь оставаться. Это борьба неповиновения», — говорится в обращении.



В эти минуты протестная акция также проходит у парламента Грузии. Несогласные с решением правительства Грузии собираются в Зугдиди, Кутаиси и Батуми.



Источник: Новости - Грузия

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