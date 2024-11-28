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У центрального офиса правящей партии проходит стихийный митинг


28.11.2024   21:52


У центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси собрался стихийный митинг. Поводом стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Акция протеста была организована через социальные сети. Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.


Параллельно президент Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, после которых она выступит с заявлением.


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