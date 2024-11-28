

Президент Грузии объявила ебя единственным законным представителем власти в стране

28.11.2024 22:22





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на экстренном брифинге обратилась к настоящим сотрудникам полиции: "Возьмите в свои руки то, что зависит от вас".



«Хочу обратиться к полиции, настоящей полиции, той полиции, которая служит государству. Без вашего государства вы ничто, и ваша обязанность в этом государстве — защищать граждан, а не быть рабами, не служить русским, не быть чуждыми или предателями. Так что возьмите в свои руки то, что от вас зависит», — заявила Зурабишвили.



Адресатами обращения президента являются также и военные:



«Хочу обратиться к тем военным, чьи сердца болят сильнее всего, которым нельзя действовать и которые не обязаны действовать, но которые являются самыми верными этому государству, и для которых больнее всего осознавать, что страна возвращается в ту Россию, от которой мы едва-едва выбрались, и тем самым доказали нашу независимость», — сказала главнокомандующий.



"Грузинская мечта" приостанавливает процесс вступления в ЕС — как заявил Иракли Кобахидзе на экстренном брифинге, «Грузинская мечта» до конца 2028 года отказывается от открытия переговоров с Европейским Союзом.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.



"Сегодня я единственный законный институт в этой стране, единственный законный представитель этой страны, единственный, кто имеет право говорить с миром от имени нашего общества. Я сделаю это и буду здесь до конца, я буду рядом с вами и обществом. Это движение сопротивления".

Зурабишвили призвала вставать с диванов:



"Я обращаюсь ко всем, кто сидит перед телевизором, тем кто, не у него: не теряйте надежды, не позволяйте никому осмелиться и убить сегодняшний протест. Непримирение, неповиновение и сопротивление, и я буду верен этому до конца, так же, как и вы будете верны до конца".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





