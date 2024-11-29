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У парламента Грузии произошли стычки полиции и протестующих
29.11.2024 00:13
Стычки с полицией у бокового входа в парламент Грузии, на Чичинадзе.
С вечера на проспекте Руставели, у здания парламента, проходит стихийная акция протеста после того, как правительство объявило о приостановке переговоров с ЕС о вступлении.
С места сообщают, что полиция кинула в толпу несколько дымовых шашек.
Полиция пытается оттеснить протестующих от служебного входа, на проспект Руставели. Демонстранты держат стенку и сопротивляются. В адрес полиции слышатся крики «нелюди», «рабы», «русские». Ситуация на Чичинадзе обострилась за пару секунд. Неясно, что послужило провоцирующим фактором. К входу стянули сотни полицейских, в том числе, спецназ
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