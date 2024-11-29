

У парламента Грузии произошли стычки полиции и протестующих

29.11.2024 00:13





Стычки с полицией у бокового входа в парламент Грузии, на Чичинадзе.



С вечера на проспекте Руставели, у здания парламента, проходит стихийная акция протеста после того, как правительство объявило о приостановке переговоров с ЕС о вступлении.



С места сообщают, что полиция кинула в толпу несколько дымовых шашек.



Полиция пытается оттеснить протестующих от служебного входа, на проспект Руставели. Демонстранты держат стенку и сопротивляются. В адрес полиции слышатся крики «нелюди», «рабы», «русские». Ситуация на Чичинадзе обострилась за пару секунд. Неясно, что послужило провоцирующим фактором. К входу стянули сотни полицейских, в том числе, спецназ





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