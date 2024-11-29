

Президент Грузии спецназовцам: Кому вы служите - Грузии или России? (+видео)

29.11.2024 00:15









«Вы не отвечаете своему президенту?», — сказала Зурабишвили, поинтересовавшись, не думают ли они о будущем своих детей и о своих предках. Президент также спросила, кому служат силовики: Грузии или России?



Стихийные протесты в Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с ЕС, а к 2030 году уже вступит в Евросоюз. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



С экстренным заявлением после брифинга премьер-министра выступила президент Зурабишвили. Она заявила, что сегодня правительство Грузии «поставило точку в конституционном перевороте». По словам главы государства, ведут страну по пути от Европы к России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию протеста в центре Тбилиси. Вместе с митингующими она подошла к силам спецназа, выстроившимся на Площади Свободы. Глава государства попыталась поговорить со спецназовцами, но они проигнорировали ее вопросы:«Вы не отвечаете своему президенту?», — сказала Зурабишвили, поинтересовавшись, не думают ли они о будущем своих детей и о своих предках. Президент также спросила, кому служат силовики: Грузии или России?Стихийные протесты в Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с ЕС, а к 2030 году уже вступит в Евросоюз. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.С экстренным заявлением после брифинга премьер-министра выступила президент Зурабишвили. Она заявила, что сегодня правительство Грузии «поставило точку в конституционном перевороте». По словам главы государства, ведут страну по пути от Европы к России.





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