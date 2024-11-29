

Более 40 сотрудников МИД Грузии отмежевались от политики правительства

29.11.2024 00:28





Несколько действующих сотрудников МИД Грузии выступили с совместным заявлением и заявили, что исключение открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года из политической повестки дня противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.



«Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции. На протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа. Сегодняшнее заявление о выходе Грузии из повестки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны. Волна расширения ЕС, которая представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии вернуться в европейскую семью, обусловлена ​​международными политическими событиями. Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Кроме того, не исключено, что подобная благоприятная ситуация в плане присоединения к европейским и евроатлантическим структурам больше не создастся", - говорится в сообщении.



Кроме того, представители МИД заявляют, что затягивание процесса переговоров о вступлении приведет к изоляции страны.



"Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне текущих процессов в международной среде и среде безопасности. Мы по-прежнему привержены курсу европейской и евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в заявлении, которое подписали 44 сотрудника МИД Грузии.





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