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Саломе Зурабишвили призвала Евросоюз не позволять России «получить свободу действий» в Грузии
29.11.2024 02:36
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Евросоюз не позволять России «получить свободу действий» в Грузии. Так она прокомментировала события в Тбилиси, где власти заявили о приостановке процесса евроинтеграции, что вызвало стихийный массовый протест.
В своем микроблоге X Зурабишвили опубликовала несколько, посвященных ситуации в Грузии:
«Пришло время нашим партнерам по ЕС высказаться! Не позволяйте России получить свободу действий! Грузинский народ защищает европейское будущее и будет делать это до повторных выборов в свободной и справедливой обстановке!»
«Грузия, Румыния!!! Достаточно ли западным лидерам расшифровать российскую стратегию против Европы: военная война в Украине, «предвыборная война» в Тбилиси и Бухаресте...??!!!»
«Бюрократия просыпается! 44 государственных служащих министерства иностранных дел Грузии выступили с заявлением, в котором осудили сегодняшнее антиевропейское заявление, как направленное против национальных интересов Грузии».
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