

Посол ЕС: Решение властей Грузии крайне разочаровывает, это крайне печально

29.11.2024 10:49





Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Это суверенное решение властей Грузии, это крайне разочаровывает, крайне печально, - об этом журналистам заявил посол Евросоюза в Грузии.



«Мы открыли наши двери, двери ЕС для Грузии, Украины, Молдовы, Украина и Молдова быстро продвигаются вперед. Как мы услышали вчера, Грузия больше не заинтересована в том, чтобы идти по пути интеграции в ЕС в ближайшие 4 года. Это суверенное решение властей Грузии, это крайне разочаровывает, крайне печально», - отметил посол.



По его словам, грузинский народ должен сам решить, где хочет видеть свою страну.



«Моим посланием будет, что мы поддерживаем грузинский народ, мы будем ждать вас. Это ваша страна, вы должны решить, где хотите ее видеть», - отметил посол.





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