

Саломе Зурабишвили: Российская власть, российские методы

29.11.2024 10:53





В Грузии нет безопасного места: двор церкви или аптека, повсюду за протестующими гоняются робокопы, - об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.



«В Грузии нет безопасного места: двор церкви или аптека, повсюду за участниками акции протеста гоняются робокопы, чтобы избить и задержать их. Российская власть, российские методы», - написала президент.





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