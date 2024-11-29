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Саломе Зурабишвили: Российская власть, российские методы
29.11.2024 10:53
В Грузии нет безопасного места: двор церкви или аптека, повсюду за протестующими гоняются робокопы, - об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.
«В Грузии нет безопасного места: двор церкви или аптека, повсюду за участниками акции протеста гоняются робокопы, чтобы избить и задержать их. Российская власть, российские методы», - написала президент.
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