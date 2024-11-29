

Герчинский: Грузии решать, хочет ли она продолжать евроинтеграцию или нет, Грузия - независимая страна

29.11.2024 11:29





«Я думаю, что сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы увидели вчерашнее заявление господина Кобахидзе, где он сказал, что Грузия не заинтересована в продолжении евроинтеграции в течение следующих четырех лет. Конечно, это очень печально. Для меня это действительно болезненно», – заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, вчерашнее событие противоречит воле подавляющего большинства грузин.



«Я помню, два года назад, когда я прибыл в Грузию, мой руководитель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, публично заявила: «Грузия принадлежит Евросоюзу. ЕС будет неполным без Грузии». Эти слова направляли нашу работу последние два года. Эти слова были моим руководством здесь, как посла ЕС, на протяжении двух лет. Я очень гордился тем, что Евросоюз решил открыть свои двери для Грузии. Мы предоставили Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущих правительств Грузии, фактически всех предыдущих правительств Грузии, насколько я понимаю, а также противоречит воле подавляющего большинства грузин. Конечно, Грузия – независимая страна. Грузия – суверенное государство. Грузии решать, хочет ли она продолжать евроинтеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень досадно и болезненно», – заявил Герчинский.







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