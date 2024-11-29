

Посол ЕС: На столе все варианты, включая возможность прекращения режима безвизового сообщения

29.11.2024 12:07





Вопрос Грузии будет обсуждаться 27 странами-членами на предстоящем 16 декабря заседании Совета иностранных дел, на столе все варианты, включая возможность прекращения безвизового сообщения с Грузией, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос, каким будет реагирование ЕС в отношении Грузии и рассматривается ли вопрос персональных санкций, а также возможность режима прекращения безвизового сообщения с Грузией.



«Вопрос Грузии за последнее время обсуждался несколько раз. Вопрос Грузии будет обсуждаться 27 государствами-членами на предстоящем заседании Совета по иностранным делам 16 декабря. Думаю, после этой встречи я поделюсь с вами дополнительной информацией. Что я могу сказать, так это то, что на столе все варианты. Это то, о чем мы говорим уже много месяцев, и эти варианты включают также возможность прекращения безвизового сообщения с Грузией, но это будет обсуждаться и решаться 27 государствами-членами Евросоюза», - отметил посол.





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