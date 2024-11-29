

Посол ЕС: Сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности

29.11.2024 12:17





Думаю, сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе, что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Конечно, это крайне печально, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Лично для меня это действительно болезненно. Я помню, 2 года назад, когда я прибыл в Грузию, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила: «Грузия принадлежит Евросоюзу, Евросоюз не будет полным без Грузии». Это было руководством нашей работы здесь, моей работы здесь, как посла ЕС, на протяжении 2 лет. Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии. Но конечно, Грузия – независимая страна, суверенная страна и Грузии решать, хочет ли она следовать пути евроинтеграции. На мой взгляд, это очень печально и болезненно», – заявил посол.





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