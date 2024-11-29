

Преступные действия спецназа поощряются гарантиями их безнаказанности - Аппарат Омбудсмена

29.11.2024 12:33





«Вызывают тревогу преступные акты бесчеловечного и унизительного обращения и преднамеренного преследования мирных протестующих, запечатленные на видеоматериалах, распространяемых средствами массовой информации», - так реагирует Аппарат омбудсмена на жестокое разгон митинга на проспекте Руставели.



«Тревожными являются преступные действия, отражённые на видеокадрах, распространённых в СМИ, демонстрирующих бесчеловечное и унизительное обращение и целенаправленное преследование мирных протестующих.



На видеозаписях и в распространённой информации однозначно выявляются многочисленные эпизоды необоснованного применения специальных средств против протестующих, включая политиков, журналистов и задержанных, случаи предположительно необоснованных задержаний, прямое намерение насилия и целенаправленного преследования.



Кроме основного места акции, на видеозаписях видно, что полиция осуществляет преследование участников акции за пределами места собрания, что указывает на возможные цели мести и запугивания.



Особого внимания заслуживает степень насилия и жестокости в отношении журналистов, намеренное повреждение их техники, что является неправомерным обращением и препятствием их профессиональной деятельности.



Преступные действия спецназа, вероятно, поощряются фактической гарантией безнаказанности. Это обусловлено отсутствием обязательных идентификационных знаков и нагрудных камер у сотрудников, безнаказанностью виновных в предыдущих акциях и другими факторами. Народный защитник уже много лет подчёркивает необходимость идентификационных знаков, и при наличии политической воли их внедрение не потребовало бы особых усилий от Министерства внутренних дел. На это также указал Европейский суд по правам человека в решении по делу 20-21 июня 2019 года.



В течение ночи представители Народного защитника встречались с задержанными, чтобы выяснить их состояние.



За ночь были посещены 11 человек, из которых девять были задержаны. Однако поговорить с двумя лицами, доставленными в больницу, не удалось из-за их многочисленных травм. Выявлено девять случаев предположительно неправомерного обращения, три из которых касались журналистов.



Шесть человек имели видимые повреждения. Например, у одного журналиста была разбита голова, у другого – полностью покраснела и опухла область вокруг левого глаза, у третьего – опухшие нос, скулы и лоб с царапинами. Одному из задержанных, доставленному в изолятор во время визита представителя омбудсмена, потребовалась немедленная госпитализация для хирургического вмешательства.



Представители омбудсмена продолжают посещать задержанных как в Тбилиси, так и в западной части Грузии.



Аппарат народного защитника уже уведомил Специальную следственную службу о всех предположительных жертвах неправомерного обращения.



Народный защитник призывает Специальную следственную службу/прокуратуру провести эффективное расследование в сжатые сроки и установить всех ответственных лиц, чьи действия, приказы или молчаливое согласие привели к грубому нарушению прав мирных протестующих и журналистов. Также крайне важно, чтобы расследование велось с правильной юридической квалификацией (по специальным статьям о неправомерном обращении), точно отражающей оценку действий, совершённых в течение ночи.



Одновременно народный защитник призывает Министерство внутренних дел не препятствовать процессу расследования, сотрудничать с ним для идентификации всех виновных полицейских, спецназовцев и соответствующих руководителей министерства, предоставив всю необходимую информацию и документацию.



Народный защитник также обращается к судам с призывом обеспечить строгое соблюдение права задержанных на справедливый суд, тщательно оценить законность задержаний и не полагаться исключительно на объяснения полицейских в отсутствие нейтральных доказательств», – говорится в заявлении омбудсмена.





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