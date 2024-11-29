

АМЮГ: протест снова разгоняется с использованием непропорциональной силы

29.11.2024 12:34





Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» реагирует на разгон протестной акции, проходящей на проспекте Руставели в Тбилиси, с использованием специальных средств, и заявляет, что разгон протеста осуществляется снова с «привычной незаконной и непропорциональной силой», пишет Грузинская служба Радио Свобода.



Согласно заявлению организации, имеются доказательства, которые указывают на нарушения стандартов применения активных спецсредств, в том числе на намеренное распыление перцового спрея в лицо, а также на смешивание двух спецсредств: водомета и химических раздражителей.



«21 октября 2024 года Министерство внутренних дел подтвердило в заявлении, что в водомет добавлялся слезоточивый газ во время акций, проводимых против «российского закона». В поддержку данной практики министерство манипулятивно процитировало руководство Amnesty International. В действительности, согласно данным Amnesty International, смешивание слезоточивого газа или краски с водометом должно быть запрещено», - пишет АМЮГ, добавляя, что эта практика представляет собой серьезную проблему по нескольким причинам. В частности:



«Неизвестно, какой уровень концентрации химического раздражителя в воде допустим, что создает значительный риск для здоровья человека;



Когда одежда пропитывается химическим раздражителем, человек уже не может избежать его воздействия;



Кроме того, когда одежда человека пропитывается, невозможно контролировать степень и продолжительность воздействия химического раздражителя на человека. Учитывая, что риски для здоровья увеличиваются с ростом концентрации и продолжительности воздействия химических средств, смешивание воды и химических средств нарушает обязательства правоохранителей минимизировать вред;



Смешивание химикатов в водометах является не рекомендованной практикой и согласно рекомендациям Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, поскольку оно несет значительно более высокий риск причинения вреда, в том числе длительной физической боли;



По опыту демонстрантов, вода из водометов холодная, что, учитывая низкую температуру на улице, дополнительно создает основания для бесчеловечного обращения».



«Ассоциация молодых юристов» призывает сотрудников Министерства внутренних дел не подчиняться незаконным приказам и прекратить разгон мирных демонстрантов «путями, равносильными преступным».



АМЮГ также призывает МВД предоставить информацию о том, какие средства используются, исходя из медицинской необходимости.



После того как Министерство внутренних дел начало разгон проходящей у парламента демонстрации с использованием водомета, полицейские также переместились на проспект Руставели. Температура воздуха в Тбилиси ночью составляет 4°C.





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