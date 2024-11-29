

Разгон митинга в Тбилиси: десятки пострадавших демонстрантов, журналистов и силовиков

29.11.2024 12:42





Десятки демонстрантов, журналистов и силовиков пострадали минувшей ночью на проспекте Руставели в Тбилиси. Стихийный митинг состоялся в грузинской столице после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении интеграции в ЕС до 2028 года.



МВД применило специальные средства против участников акции, включая водометы и перцовый спрей.



Особенно жёстко силовики действовали в отношении журналистов, исполнявших свои профессиональные обязанности. Среди пострадавших — журналист «Эха Кавказа» и грузинской службы Радио Свобода Давид Цагарели, который в прямом эфире получил удар в живот от спецназовца.



Грузинская служба Радио Свобода также распространила кадры, на которых отчетливо видно нападение на журналиста телеканала «Формула» Гурама Рогава. Силовик ударил его, после чего журналист упал; он был госпитализирован с травмой головы.



Всего на акции пострадали около 15 журналистов. Число пострадавших демонстрантов пока неизвестно.



По информации МВД Грузии, пострадали 32 сотрудника ведомства, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. Один полицейский всё ещё находится в больнице.



МВД заявило о задержании 43 человек по административным статьям на акции в Тбилиси, а также о возбуждении уголовных дел по статьям «нападение на полицейского» и «повреждение или уничтожение имущества».



В заявлении ведомства говорится, что протестующие бросали в полицию стеклянные бутылки, камни, железные предметы и пиротехнику. Отмечено, что сотрудники МВД «неоднократно применяли специальные средства, разрешённые законом, в течение прошедшей ночи для предотвращения этих насильственных действий».



К утру, после разгона акции, спецназ вылавливал участников по всему проспекту Руставели, врываясь даже в аптеки.



28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года и планирует отказаться от бюджетных грантов со стороны ЕС.



В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об «окончании конституционного переворота и движении от Европы в сторону России». «Правительство объявило войну своему народу. Сегодня перед этим вызовом либо мы вместе, либо нас не будет», — сказала Зурабишвили, обращаясь к сторонникам евроинтеграции. Позже она вышла на акцию у парламента.



Перед решением правительства об остановке евроинтеграции Европарламент утвердил резолюцию, не признающую результаты парламентских выборов в Грузии. В документе говорится, что прошедшие выборы не соответствовали международным стандартам и обязательствам Тбилиси по организации свободного и честного голосования.





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