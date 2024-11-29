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Вице-спикер парламента Грузии требует отставки сотрудников МИД, осудивших отказ от евроинтеграции
29.11.2024 12:44
Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани призвала уйти в отставку сотрудников министерства иностранных дел, которые выступили против решения правительства о фактической приостановке вступления станы в Евросоюз.
«Если вы работаете в министерстве иностранных дел, для вас должно быть главным не слово «иностранный», а собственное! Собственная страна должна быть главной!», — пишет Цилосани на своей странице в Facebook.
Она назвала действия сотрудников МИД «совершенно отвратительными». По оценке Цилосани, те поступились интересами собственной страны, «будто бы ради Евросоюза».
«После этого фарса, будет более убедительно, если вы покинете свои должности, и зафиксируете ваши главные ценности», — пишет вице-спикер парламента.
В четверг до полусотни сотрудников МИД Грузии выступили с заявлением против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его несоответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.
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